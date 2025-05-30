Медицинские данные теперь доступны на mygov

Платформа mygov продолжает расширять спектр доступных цифровых документов и информации. Благодаря совместной инициативе Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Агентства инноваций и цифрового развития, граждане теперь могут напрямую получать информацию о своём семейном враче, обращениях к врачам и результатах лабораторных анализов на платформе mygov.

Как передает 1news.az, ранее эти данные были доступны только через мобильное приложение "e-Tabib", но теперь с ними можно ознакомиться как через веб-портал, так и через мобильное приложение mygov. Это новшество позволяет гражданам получать всю необходимую информацию о медицинских услугах, оказанных им в государственных медучреждениях, подведомственных TƏBİB (как по ОМС, так и на платной основе), а также об услугах по ОМС, полученных в других государственных и частных клиниках, – всё в одном месте, без необходимости переходить на другие платформы.

Как пользоваться новыми услугами на mygov:

Информация о семейном враче:

Войдите в раздел "Мои медицинские данные" на платформе mygov.

Выберите "Мой семейный врач".

Ознакомьтесь с информацией.

Эта функция обеспечивает легкий доступ к данным о вашем семейном враче в государственном учреждении первичной медико-санитарной помощи, к которому вы прикреплены.

Информация о обращениях к врачу:

Войдите в раздел "Мои медицинские данные" на платформе mygov.

Выберите "Мои обращения к врачу".

Здесь вы можете найти информацию о своих обращениях к врачам, поставленных диагнозах и оказанных медицинских услугах.

Информация о результатах лабораторных анализов:

Войдите в раздел "Мои медицинские данные" на платформе mygov.

Выберите "Мои результаты лабораторных анализов".

Ознакомьтесь с информацией.

Эти нововведения призваны сэкономить время и ресурсы граждан, предоставляя более быстрый и удобный доступ к важной медицинской информации.