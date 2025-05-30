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Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение экономического сотрудничества

First News Media19:30 - Сегодня
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение экономического сотрудничества

30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием связей, особо подчеркнули взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами и расширение торгово-экономического сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что вчера принял делегацию бизнесменов Объединенных Арабских Эмиратов, и коснулся состоявшихся плодотворных обсуждений.

Во время телефонного разговора с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают и постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями о перспективах связей и будущих контактах.

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