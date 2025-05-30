В Азербайджане пресечена продажа крупной партии наркотиков - ФОТО

В результате операции, проведённой сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, предотвращена продажа крупной партии наркотических средств, незаконно ввезенных на территорию страны.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий был задержан 40-летний Э.Екаев, который ранее неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков. У него обнаружили более 4 килограммов марихуаны и электронные весы. Задержанный сообщил, что часть наркотиков он приобрёл у некой Гюнель, передает 1news.az.

В ходе дальнейших оперативных действий было установлено местонахождение Г.Ибишовой, находившейся в розыске за совершение незаконных деяний. Женщина была задержана. По месту её жительства обнаружены закопанные в землю 2 кг 700 гр марихуаны и 2412 таблеток метадона. Г.Ибишова заявила, что получила наркотические средства от гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.