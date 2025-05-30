В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Латвии и от себя лично искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики, передаю добрые пожелания.

Латвия и Азербайджан добились динамичного развития двусторонних отношений, которые продолжают охватывать новые сферы, представляющие взаимный интерес. Хорошие связи, установившиеся между двумя народами, составляют важную базу для будущего сотрудничества наших стран. С большим удовлетворением вспоминаю нашу последнюю встречу и обмен мнениями в Давосе. С нетерпением жду расширения наших связей для обеспечения дальнейшего развития наших стран в условиях мира и безопасности.

Латвия верит, что более глубокое сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном может принести существенные выгоды обеим сторонам, включая экономический рост и региональную стабильность. Поэтому Латвия продолжит поддерживать усилия по укреплению этого диалога.

Господин Президент, в это неспокойное время, когда базирующаяся на международных правилах система подвергается суровым испытаниям, я призываю Вас тесно сотрудничать на многосторонних форумах для поддержки основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Ваше превосходительство, желаю Вам постоянного успеха в высшей государственной деятельности, Вашей стране и народу – благополучия и процветания.

Прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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Президент Румынии Никушор Дан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Господин Президент.

Поздравляю Вас с национальным праздником – 28 Мая – Днем независимости Азербайджанской Республики, желаю Вашему народу процветания и благополучия.

Азербайджан является стратегическим, активным и надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа. Тесные отношения между нашими странами основаны на твердых принципах и общих целях. Многочисленные проекты, реализуемые Румынией и Азербайджанской Республикой как на двустороннем, так и на региональном уровне, в полной мере отражают интенсивность нашего сотрудничества.

Я подтверждаю полную поддержку Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ. В то же время еще раз выражаю приверженность Румынии укреплению и углублению стратегического партнерства на всех уровнях. Абсолютно уверен, что благодаря постоянным усилиям двустороннее сотрудничество между Румынией и Азербайджанской Республикой будет развиваться в таких представляющих особое значение областях, как энергетика, торговля, образование. Румыния также продолжит активно участвовать в развитии конструктивных и перспективных связей между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.

Господин Президент, примите заверения в высочайшем почтении к Вам", - говорится в письме.

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Президент Греции Константинос Тасулас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем независимости и передаю наилучшие пожелания во имя процветания Вашего народа.

Пользуясь случаем, хочу выразить готовность Греции углублять наши связи и укреплять сотрудничество во всех областях на благо наших народов.

Уверен, что мы сможем работать вместе для продвижения мира и стабильности в более обширном регионе на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в письме.

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Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

Позвольте от имени государства и народа Вьетнама направить Вам, господин Президент, самые теплые поздравления по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Являясь близким другом азербайджанского народа, Вьетнам всегда проявляет интерес и рад достижениям, которых добился Азербайджан под Вашим руководством в развитии страны, международной интеграции, укреплении позиции и статуса Азербайджана в регионе и мире.

Рад отметить, что традиционная дружба между нашими странами получила мощный толчок, а особенно важной исторической вехой стали государственный визит в Азербайджан Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама господина То Лама в мае 2025 года и установление стратегического партнерства между двумя странами.

Глубоко убежден, что на основе традиционной дружбы и стратегического партнерства между Вьетнамом и Азербайджаном у наших двух стран появятся новые возможности для дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества и полного использования его потенциала на благо народов обеих стран.

Желаю Азербайджану процветания, а азербайджанскому народу - счастья.

Желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, счастья и больших успехов на Вашем почетном посту", - говорится в письме.

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Президент Республики Гана Джон Драмани Махама направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Гана передаю Вашему превосходительству, Правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника – 28 Мая – Дня независимости Азербайджана.

Я еще раз подтверждаю приверженность продолжению тесного сотрудничества с Вашим превосходительством для развития искренних отношений между нашими странами и народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам здоровья, народу Азербайджана – процветания", - говорится в письме.

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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Господин Президент.

От имени народа Монголии передаю Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления по случаю национального праздника – 28 Мая – Дня независимости Азербайджанской Республики.

С чувством большого удовлетворения отмечаю, что традиционная дружба и сотрудничество между Монголией и Азербайджаном, основанные на взаимном уважении, общих исторических и культурных ценностях, постоянно расширяются благодаря нашим совместным усилиям.

Господин Президент, привержен сотрудничеству с Вами для реализации вопросов, по которым мы договорились в ходе искренней встречи в Баку в рамках СОР29.

Пользуясь случаем, еще раз приглашаю Вас совершить государственный визит в нашу прекрасную страну с богатой историей. Уверен, что Ваш визит, открыв новую страницу в наших отношениях, также внесет ценный вклад в расширение сотрудничества между Монголией и Азербайджаном.

Господин Президент, желаю Вам и Вашей любимой семье крепкого здоровья, благополучия, дружественному народу Азербайджана – процветания", - говорится в письме.