АЖД назначает дополнительные поезда в этом направлении

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АДЖ) назначило дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку на 31 мая и 1 июня в связи с увеличением пассажирского спроса на данном направлении.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что поезда по маршруту Баку — Агстафа — Баку курсируют ежедневно в обоих направлениях согласно установленному расписанию.

«Получить информацию о расписании движения поездов и наличии билетов можно в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте https://ticket.ady.az/, в мобильном приложении ADY Mobile, а также по круглосуточной линии Контактного центра по номеру 1822», — говорится в сообщении.