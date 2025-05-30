 Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО

First News Media11:25 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО

30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Михаэлем Хармсом, а также с представителями германских деловых кругов и компаний, подчеркнута роль визита Президента Германии в нашу страну в расширении двусторонних отношений, в том числе экономических связей.

Было сообщено, что сотрудничество между Азербайджаном и Германией развивается в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере.

Выражена надежда, что визит Михаэля Хармса в нашу страну будет плодотворным и создаст хорошую возможность для обсуждения повестки дня, связанной с экономическим сотрудничеством.

Гость отметил, что сегодня с AZPROMO будет подписана Дорожная карта по совместным экономическим проектам. Он подчеркнул политическую поддержку Президента Азербайджана в этом вопросе.

На встрече были затронуты благоприятные инвестиционные условия в Азербайджане, в этом контексте отмечено инвестирование германскими бизнесменами нашей страны, состоялся обмен мнениями о перспективах экономических связей.

Поделиться:
224

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской ...

Политика

Армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию

1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не ...

Общество

Азербайджан вышел в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО

Президент Финляндии поздравил Президента Ильхама Алиева

Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

Главы Мальдив, Никарагуа, Ирландии, Мальты и Омана поздравили Ильхама Алиева с Днем независимости

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия Лачинского международного аэропорта - ФОТО

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными на участке Муганлы-Исмаиллы-Габала автомобильной дороги Баку-Габала - ФОТО

Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с открытия Лачинского международного аэропорта - ВИДЕО

Последние новости

На Каспии произошло землетрясение

Сегодня, 13:14

Армянская сторона в очередной раз распространила дезинформацию

Сегодня, 12:59

Трагическое ДТП с участием автобуса в центре Баку

Сегодня, 12:58

Операция на кухне: директор центра эстетики осуждена за смерть свояченицы

Сегодня, 12:56

В Центре интеллектуального управления транспортом назвали причину образования пробок в Баку

Сегодня, 12:47

Илон Маск заявил, что чувствовал себя загнанным в угол в администрации США

Сегодня, 12:30

30 тыс. манатов и золото: детали двух крупных краж в Баку

Сегодня, 12:29

Фахреттин Алтун: Азербайджанская пресса стала глашатаем истины в эпоху дезинформации

Сегодня, 12:28

Мошенники похитили с карт азербайджанцев более 5 тыс. манатов

Сегодня, 12:01

Чемпионат мира: Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу выйдет на полуфинальную встречу

Сегодня, 11:45

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 11:40

В Индии на фабрике пиротехники прогремел взрыв

Сегодня, 11:35

Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО

Сегодня, 11:25

АЖД назначает дополнительные поезда в этом направлении

Сегодня, 11:22

СМИ: торговые войны Трампа обошлись мировому бизнесу в более чем $34 млрд

Сегодня, 11:20

Религиозный скандал в Армении: Пашинян против Апостольской Церкви

Сегодня, 11:16

Почему отличники инженерного факультета университета «Хазар» устроили поножовщину? - ВИДЕО

Сегодня, 10:44

Представители госдепа США находятся с визитом в Азербайджане

Сегодня, 10:42

The Washington Post: Россия отдала Ирану почти 2 тонны золота за дроны

Сегодня, 10:41

Обсуждены вопросы применения технологий ИИ в образовании - ФОТО

Сегодня, 10:39
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, ноСегодня, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36