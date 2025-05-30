Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики - ФОТО

30 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены встречи главы нашего государства с Михаэлем Хармсом, а также с представителями германских деловых кругов и компаний, подчеркнута роль визита Президента Германии в нашу страну в расширении двусторонних отношений, в том числе экономических связей.

Было сообщено, что сотрудничество между Азербайджаном и Германией развивается в различных областях, в том числе в торгово-экономической сфере.

Выражена надежда, что визит Михаэля Хармса в нашу страну будет плодотворным и создаст хорошую возможность для обсуждения повестки дня, связанной с экономическим сотрудничеством.

Гость отметил, что сегодня с AZPROMO будет подписана Дорожная карта по совместным экономическим проектам. Он подчеркнул политическую поддержку Президента Азербайджана в этом вопросе.

На встрече были затронуты благоприятные инвестиционные условия в Азербайджане, в этом контексте отмечено инвестирование германскими бизнесменами нашей страны, состоялся обмен мнениями о перспективах экономических связей.