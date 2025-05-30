30 тыс. манатов и золото: детали двух крупных краж в Баку

В Насиминском районе Баку в одном из домов были украдены 25 000 манатов наличными, золотые украшения и мобильный телефон.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передаёт Report.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 41-летнего Х.Байрамова, ранее неоднократно судимого, который подозревается в совершении этого преступления.

Ещё одна кража в этом же районе была зарегистрирована на Московском проспекте.

Полиция также установила и задержала 58-летнюю жительницу Шамахинского района, подозреваемую в хищении кошелька с 5600 манатами, принадлежавшего жителю столицы.

По обоим фактам проводятся расследования.