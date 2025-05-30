В Центре интеллектуального управления транспортом назвали причину образования пробок в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел обратился к автомобилистам с призывом соблюдать правила дорожного движения и действовать в соответствии с законом в случае дорожно-транспортных происшествий.

Поводом для обращения стала вчерашняя авария с участием трёх автомобилей на проспекте 8 Ноября, которая вызвала затор продолжительностью 1 час 30 минут в направлении центра города.

По информации ЦИУТ, причиной транспортного коллапса стало то, что водители, попавшие в ДТП, не убрали свои автомобили на обочину, а остались ждать приезда страховых агентов прямо на проезжей части.

К сожалению, подобные инциденты не редкость на оживлённых магистралях Баку, таких как проспекты Гейдара Алиева, Зии Буньядова, 8 Ноября, шоссе Баку — Сумгайыт, Аэропортовское шоссе и других центральных дорогах.

В ЦИУТ напомнили, что согласно части 5 пункта 4 статьи 37 Закона «О дорожном движении», если в результате ДТП нет пострадавших, ущерб незначителен, а автомобили находятся в исправном состоянии, участники аварии должны составить схему происшествия, подписать её и убрать машины с проезжей части. Оформление ДТП необходимо провести в соответствующих органах. При этом водители обязаны уведомить дорожную полицию о случившемся.

Согласно пунктам 1 и 3 той же статьи, если из-за аварии движение других транспортных средств невозможно, водитель обязан включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и освободить проезжую часть, не меняя расположение предметов на месте происшествия.

«Призываем всех водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и действовать в рамках закона в случае аварий», — подчеркнули в ведомстве.