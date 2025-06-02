Ильхам Алиев обратился к участникам «Бакинской энергетической недели»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев адресовал обращение участникам «Бакинской энергетической недели».

В обращении главы государства отмечается, что это значимое событие играет роль важной платформы для представления наших достижений в энергетической сфере и обсуждения будущих приоритетов: «Мы участвуем уже в 30-м по счету, юбилейном мероприятии, что еще раз подтверждает его успешную историю и значение».

«Сформировавшись как логическое продолжение выставки Caspian Oil & Gas, начало которой было заложено по инициативе и при поддержке великого лидера Гейдара Алиева, «Бакинская энергетическая неделя» стала престижным международным мероприятием в энергетической сфере. Способствуя развитию энергетической дипломатии, установлению стратегических партнерских отношений и укреплению позиций нашей страны на глобальной энергетической карте, оно вошло в историю как наш первый национальный выставочный бренд.

За минувшие годы эта инициатива расширилась в соответствии с глобальными тенденциями в энергетической сфере и приобрела формат «Бакинской энергетической недели». «Бакинская энергетическая неделя», на которой обсуждается широкий спектр вопросов – от традиционных источников энергии до возобновляемой энергии, – уже признана авторитетным форумом, где формируются новые подходы и международный энергетический диалог.

В то же время это мероприятие является наглядным свидетельством успешного пути, пройденного Азербайджаном в энергетической сфере, его международного авторитета и дальновидного стратегического видения. Укрепление энергетической безопасности, диверсификация энергопоставок и устойчивое развитие зеленой энергетики сегодня входят в число ключевых приоритетов нашей страны. Проводимая в этом направлении работа еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного партнера на глобальном энергетическом рынке. Это подтверждают как масштабность мероприятия, так и его международный охват. «Бакинская энергетическая неделя», в которой принимают участие компании из восьмидесяти стран мира, является показателем значимого места, которое Азербайджан занимает в международном энергетическом сотрудничестве.

Развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергетики является основным направлением устойчивой и энергетической стратегии. Успешные стратегические подходы создают новые возможности для устойчивого развития Азербайджана в энергетическом секторе. Реализуемые инициативы также отражают наше ответственное отношение к охране окружающей среды и наши амбиции стать лидером в энергетической сфере.

Уверен, что Бакинская энергетическая неделя, оставаясь приверженной своим богатым традициям и принципу открытости инновациям, внесет весомый вклад в углубление международного диалога, налаживание нового партнерства и развитие взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркивается в обращении главы государства.