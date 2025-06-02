Президент Ильхам Алиев принял министра нефти Пакистана - ФОТО

2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра нефти Исламской Республики Пакистан Али Первеза Малика.

В ходе беседы была отмечена состоявшаяся несколько дней назад в Лачине трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Турции и премьер-министра Пакистана, было подчеркнуто, что это событие стало демонстрацией братства и солидарности между нашими странами.

Было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном во всех сферах, подчеркнуто, что сотрудничество охватывает и энергетический сектор.

Было затронуто значение проводимых в рамках «Бакинской энергетической недели» 30-й юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» и 13-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия», отмечена роль этих важных мероприятий с точки зрения расширения сотрудничества в энергетической сфере на глобальном уровне.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества между нашими странами в энергетической сфере, в том числе возобновляемой энергетики.

Гость пригласил азербайджанские компании ознакомиться с возможностями энергетического сектора Пакистана.