Президент Азербайджана поздравил итальянского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Италии Серджо Маттарелле поздравительное письмо по случаю 2 июня - Дня Республики.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Нас радует динамичное и всестороннее развитие азербайджано-итальянских межгосударственных отношений, построенных на дружбе, взаимном уважении и доверии. Сегодня наши страны эффективно взаимодействуют в экономике, торговле, энергетике, инвестициях, обороне, гуманитарной, а также в научной, образовательной и других сферах, и наше сотрудничество с каждым годом обогащается новым содержанием. Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Италией - надежным стратегическим партнером - во всех сферах. Интенсивность наших политических отношений, наличие взаимопонимания и активного диалога на самом высоком уровне создают для этого хорошую основу», - говорится в письме.

Ильхам Алиев отметил, что компании, представляющие Италию, крупнейшего торгового партнера Баку, на протяжении многих лет успешно работают в Азербайджане и играют особую роль в углублении двусторонних отношений: «Участие компаний вашей страны в восстановлении и реконструкции освобожденных территорий свидетельствует о высоком уровне нашего партнерства».

«Сотрудничество в энергетической сфере является одним из ведущих направлений азербайджано-итальянских отношений. Наше плодотворное сотрудничество с широкой повесткой в этой сфере, наше взаимодействие в рамках Южного газового коридора вносят большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

Вызывает удовлетворение также и поступательное развитие наших гуманитарных связей. Итальянско-азербайджанский университет, созданный в рамках совместного проекта с пятью ведущими итальянскими университетами, является прекрасным примером диверсификации нашего сотрудничества», - подчеркнул глава государства.

Он высоко оценил расширяющийся политический диалог между двумя странами.

«Сегодня мы полны решимости еще больше углубить азербайджано-итальянские отношения, используя большой потенциал нашего взаимодействия.

Уверен, что мы продолжим совместные усилия по укреплению дружбы и многопланового стратегического партнерства между нашими странами, всемерному расширению нашего сотрудничества», - говорится в послании.