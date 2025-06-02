Bazarstore наказали за превышение цен

Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО "Bazarstore".

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве.

Выявлено, что компания продала товар по цене, превышающей указанную на нём. Этот факт расценён как административное правонарушение в соответствии со статьёй 447.0.1 Кодекса об административных правонарушениях (Обман потребителя на небольшую сумму по цене товара).