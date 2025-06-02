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Президент Ильхам Алиев принял вице-президента компании ExxonMobil - ФОТО

First News Media14:10 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента компании ExxonMobil - ФОТО

2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента компании ExxonMobil Джона Ардилла.

Джон Ардилл передал главе государства приветствия руководителя компании ExxonMobil Даррена Вудса.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия руководителю компании.

На встрече была отмечена многолетняя деятельность ExxonMobil в Азербайджане, в том числе ее участие в качестве акционера в проекте Азери-Чираг-Гюнешли. Президенту Азербайджана была предоставлена информация о запланированном сегодня подписании Меморандума о взаимопонимании между SOCAR и ExxonMobil по реализации нефтегазового потенциала нашей страны.

Гости особо отметили благоприятные условия для развития нефтегазового и энергетического секторов в Азербайджане.

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