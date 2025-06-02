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Мать 16-летней Пынар просит о помощи: «Самое большое желание моей дочери – увидеть свой последний звонок» – ФОТО

Фаига Мамедова15:43 - Сегодня
Мать 16-летней Пынар просит о помощи: «Самое большое желание моей дочери – увидеть свой последний звонок» – ФОТО

В сердце каждой матери живет безграничная любовь и надежда. Но когда болезнь безжалостно обрушивается на ребенка, эта любовь превращается в отчаянный призыв о помощи. Сегодня этот призыв доносится от Рамили Гасановой, чья 16-летняя дочь, Пынар, борется с раком.

Рамиля Гасанова поделилась с 1news.az душераздирающей историей их с дочкой борьбы с этой безжалостной болезнью.

«Всё началось так невинно: Пынар просто упала на уроке физкультуры, повредив ногу. Врач тогда успокоил нас, сказав, что ничего серьёзного нет. Мы ждали летних каникул, а затем, с надеждой, повезли дочку в Баку. Там провели МРТ, сделали биопсию… Результат обрушился как гром среди ясного неба: саркома. Мы немедленно начали лечение, Пынар перенесла несколько операций, каждую из которых она мужественно выдержала», — с болью вспоминает Рамиля Гасанова.

Сегодня Рамиля Гасанова с дрожью в голосе говорит: «Нам жизненно необходима поддержка».

«С момента, как мы узнали о болезни Пынар, мы уже семь раз проходили лечение в Турции. В сентябре прошлого года мы провели там два месяца, борясь за её здоровье. По возвращении в Азербайджан ей снова пришлось перенести операцию. А теперь… теперь мы узнали, что болезнь распространилась на её лёгкие. Снова мы в Турции. Но здесь врачи сказали нам, что состояние Пынар очень серьёзное, и ей срочно нужна химиотерапия и «умные лекарства» (таргетная терапия)», - рассказала с дрожью в голосе Рамиля ханум.

По ее словам, один такой укол стоит 7000 манатов, а на курс химиотерапии нам требуется 5000 манатов. У нас просто нет этих денег, и мы не можем ни начать лечение, ни даже вернуться домой.

«Моя девочка должна была в этом году закончить школу. У неё было столько мечтаний, столько планов на будущее… Болезнь так сильно её напугала, что теперь самое большое желание Пынар — хотя бы увидеть свой последний звонок. Пынар такая молодая, её жизнь только начинается, и я просто не могу представить свою жизнь без неё. От всего сердца умоляю неравнодушных людей помочь моему ребёнку», — со слезами на глазах обращается Рамиля ханум.

Банковская карта Экрема Салахова (дяди): 4169 7388 7603 0002 Kapital Bank

Номер Рамили ханум для связи: +994 55 613 48 76 (Whapsapp)

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

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