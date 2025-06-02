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В Ичеришехер вводят новые правила и тарифы для автомобилей

Фаига Мамедова14:45 - Сегодня
В Ичеришехер вводят новые правила и тарифы для автомобилей

В целях сохранения уникального исторического облика Ичеришехер (Старого города), а также создания более спокойной, безопасной и ориентированной на пешеходов среды для жителей и гостей, начато внедрение некоторых нововведений в организации дорожного движения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили Report в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Согласно новым правилам, для обеспечения комфортного передвижения по территории заповедника количество транспортных средств, находящихся там одновременно, ограничено 300 автомобилями.

Если количество машин на территории не превышает установленный лимит, въезд для нерезидентов осуществляется по следующим тарифам: 3 AZN за первые 15 минут, после этого периода — 5 AZN за каждый последующий час. Оплата возможна только в безналичном порядке (через Azparking, POS-терминал и т.д.).

Эти меры направлены на сохранение исторического и архитектурного наследия Ичеришехер в соответствии с его статусом в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также на создание пешеходного пространства, соответствующего принципам современного городского управления.

Просьба по возможности не въезжать на территорию заповедника на личном транспорте без крайней необходимости. Благодарим за понимание и поддержку.

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