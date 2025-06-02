ГЭЦ признал ошибку на экзамене: эксперты призывают внедрить ИИ

«Настало время внедрять решения на основе искусственного интеллекта. Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил, что в ходе вчерашнего вступительного экзамена по математике была допущена техническая ошибка в одном вопросе.

Центр заявил, что соответствующий вопрос будет засчитан как правильно отвеченный. На самом деле, это неудивительно».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Азербайджанского Интернет-Форума Осман Гюндюз в своём сообщении, посвящённом техническим ошибкам, допущенным на экзаменах ГЭЦ.

По его словам, в последние годы подобные случаи наблюдаются практически в каждой экзаменационной сессии: «Несколько дней назад сообщалось о проблемах с вопросами по истории на предыдущих экзаменах. Я сам свидетель того, что ГЭЦ уделяет особое внимание этим процессам. Создана многоступенчатая система контроля. Задания проверяются задолго до их включения в тестовую базу. Но даже в день экзамена, уже в бункере, задания дополнительно проверяются как минимум двумя профессиональными учителями, и только после подтверждения обоими они допускаются к использованию. Повторное появление ошибок после такого количества проверок и подтверждений очень наводит на размышления. Это уже не техническая ошибка, а показатель системной проблемы, возможно, человеческого фактора или пробела в ответственности».

О.Гюндюз также отметил, что, хотя это кажется незначительной проблемой, на самом деле это серьёзная проблема для абитуриента, его родителей, учителей и школы, которые его вырастили: «Абитуриент вынужден тратить много времени на такой проблемный вопрос, он испытывает стресс, и это потерянное время и головная боль влияют на итоговый результат. То есть, спокойное отношение ГЭЦ к этому как к "технической ошибке" является неправильным подходом. Конечно, я уверен, что ГЭЦ расследует все эти случаи. Виновные отстраняются, и предпринимаются попытки привлечь к процессу более ответственных сотрудников. Однако, очевидно, что всего этого недостаточно.

Возможно, пришло время привлечь на этот этап и технологии, искусственный интеллект? У ГЭЦ есть хорошая, профессиональная и опытная ИТ-команда. Они сами написали программы, регулирующие процессы приёма и проведения оценивания. В таком случае, я думаю, что внедрение системы ИИ, которая проверяет технический анализ, правильность и соответствие заданий, может повысить как прозрачность, так и надёжность».