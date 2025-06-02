Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила сборную Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу.

Соответствующая публикация размещена на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram.

"Сборная Азербайджана по мини-футболу – чемпион мира! Благодарю нашу команду за яркую победу! Мы гордимся вами! Желаю всем членам нашей национальной сборной крепкого здоровья, сил, энергии, новых побед и достижений!" – отмечается в публикации.