Установлена личность убийцы незрячей женщины в Хачмазе - ОБНОВЛЕНО

В Хачмазе установлена личность убийцы незрячей женщины, пропавшей два года назад.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, выяснилось, что в июле 2023 года 59-летняя Гюльхар Джахангирова, жительница Хачмазского района с нарушением зрения, была убита Рахметовым Хагани Вахид оглы и захоронена в лесу близ села Хасполадоба.

Совершивший преступление таксист Х. Рахметов задержан полицией.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

09:32

В Хачмазском районе раскрыто убийство женщины с нарушением зрения, числившейся пропавшей без вести с 2023 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, 18 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже 59-летней жительницы Хачмаза Гюльхар Джахангировой, страдавшей серьёзными нарушениями зрения.

Несмотря на проведённые поисковые мероприятия, в течение почти двух лет установить её местонахождение не удавалось. Однако в последние дни стало известно, что Гюльхар Джахангирова была убита и её тело было тайно захоронено.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительной информации, к преступлению причастен таксист.

Подозреваемый задержан. В настоящее время по делу ведётся следствие.