Установлена личность убийцы незрячей женщины в Хачмазе - ОБНОВЛЕНО
В Хачмазе установлена личность убийцы незрячей женщины, пропавшей два года назад.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, выяснилось, что в июле 2023 года 59-летняя Гюльхар Джахангирова, жительница Хачмазского района с нарушением зрения, была убита Рахметовым Хагани Вахид оглы и захоронена в лесу близ села Хасполадоба.
Совершивший преступление таксист Х. Рахметов задержан полицией.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
09:32
В Хачмазском районе раскрыто убийство женщины с нарушением зрения, числившейся пропавшей без вести с 2023 года.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, 18 июля 2023 года в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже 59-летней жительницы Хачмаза Гюльхар Джахангировой, страдавшей серьёзными нарушениями зрения.
Несмотря на проведённые поисковые мероприятия, в течение почти двух лет установить её местонахождение не удавалось. Однако в последние дни стало известно, что Гюльхар Джахангирова была убита и её тело было тайно захоронено.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительной информации, к преступлению причастен таксист.
Подозреваемый задержан. В настоящее время по делу ведётся следствие.