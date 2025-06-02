Тяжелое ДТП в Азербайджане: водитель погиб, есть пострадавшие

В Шабране автомобиль врезался в столб.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, 44-летний Узбей Адам оглу Амирхамзаев, управляя автомобилем марки «ГАЗ-53» в селе Зейва, потерял управление и врезался в придорожный столб освещения.

В результате водитель скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля — 13-летний Тарлан Азим оглу Балагадашов, 49-летний Гюльмалы Шахмирза оглу Балагадашов и 34-летний Хамид Хикмет оглу Шихалиев — получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело.