Тяжелое ДТП в Азербайджане: водитель погиб, есть пострадавшие
В Шабране автомобиль врезался в столб.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, 44-летний Узбей Адам оглу Амирхамзаев, управляя автомобилем марки «ГАЗ-53» в селе Зейва, потерял управление и врезался в придорожный столб освещения.
В результате водитель скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля — 13-летний Тарлан Азим оглу Балагадашов, 49-летний Гюльмалы Шахмирза оглу Балагадашов и 34-летний Хамид Хикмет оглу Шихалиев — получили травмы различной степени тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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