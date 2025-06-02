Президент Ильхам Алиев выступил на официальной церемонии открытия 30-й юбилейной выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го Baku Energy Forum - ФОТО

2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в официальной церемонии открытия 30-й юбилейной международной выставки «Нефть и газ Каспия» (Caspian Oil and Gas), 13-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» (Caspian Power) и 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума (Baku Energy Forum), проходящих в Бакинском Экспоцентре в рамках Бакинской энергетической недели.

Глава государства выступил на мероприятии.

Затем Президент Азербайджана ознакомился с выставками.