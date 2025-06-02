Мошенники атакуют: личные данные банковских карт под угрозой

На основе обращений, поступивших в Министерство внутренних дел 31 мая и 1 июня, установлено, что с банковских счетов различных граждан были мошенническим путём похищены денежные средства в размере 1351, 1323, 1000, 900, 500, 450 и 55 манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, Министерство внутренних дел призывает граждан быть осторожными при получении звонков и сообщений с неизвестных номеров.

Потерпевшие лица предоставили неизвестным номер банковской карты, срок её действия, CVV/CVC-код (трёхзначный код безопасности на обратной стороне карты), а также одноразовые OTP-коды, отправленные посредством SMS на мобильный номер.

«Ещё раз напоминаем: не отвечайте на неизвестные звонки и сообщения, связанные с банковскими картами, не ведите переговоры и переписку — немедленно блокируйте такие контакты», — говорится в сообщении.