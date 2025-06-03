 Озеро около жилого комплекса «Три короны» утопает в мусоре и шприцах: жители просят о помощи - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Озеро около жилого комплекса «Три короны» утопает в мусоре и шприцах: жители просят о помощи - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:20 - Сегодня
Озеро около жилого комплекса «Три короны» утопает в мусоре и шприцах: жители просят о помощи - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратился постоянный читатель Малик Мамедзаде, обеспокоенный состоянием озера около жилого комплекса «Три короны».

Это озеро расположено на территории Ясамальского района Баку, на пересечении улиц Гасан бека Зардаби и Акима Аббасова.

По словам Мамедзаде, само озеро и прилегающая территория завалены мусором и использованными шприцами.

Малик рассказал, что утром 28 мая он с другом решил прогуляться у озера: «На подходе к Ясамальскому озеру увидели там кучу мусора и шприцов, и решили убрать прибрежную территорию».

«Мы вынесли в тот день 30 пакетов с мусором и шприцами. А 1 июня снова пошли туда, и опять увидели кучу мусора и шприцов. На этот раз мы собрали 10 пакетов с мусором и большую кучу использованных шприцов», - добавил он.

По словам Мамедзаде, мусоря там, люди тем самым создают своего рода убежище для наркоманов: «Мы обратились к вам в надежде на то, что освещение этого серьезного, на мой взгляд, вопроса может привлечь к нему внимание общественности».

Редакция 1news.az обратилась в Исполнительную власть Ясамальского района, чтобы выяснить, знают ли там об этой проблеме и как можно ее решить.

В Исполнительной власти сообщили, что по проблеме мусора жильцам необходимо обратиться в Жилищно-эксплуатационную контору (ЖЭК), а по факту обнаружения использованных шприцов — в МВД либо в представительство по административно-территориальному округу №1 ИВ Ясамальского района.

В ответ на запрос 1news.az, в ЖЭК отметили, что по вопросу бытовых отходов жильцам необходимо направить в управление письменное обращение: «Насколько нам известно, бытовые отходы убирают регулярно. А если там скапливается мусор, то территорию засоряют сами жильцы. Жалобщикам следует следить за тем, кто из соседей бросает туда мусор, часто можно наблюдать, что родители поручают детям вынести мусор, а те, не доходя до мусорных баков, оставляют его, где попало. Или же, проезжая на машине, избавляются от ненужного груза при первой же возможности».

Представитель ЖЭК добавил, что при наличии письменного обращения от жильцов, им постараются помочь в пределах возможностей структуры.

Мы продолжим следить за развитием событий и информировать об этом наших читателей.

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