Пожар в Баку: сгорела часть частного дома

В Гарадагском районе Баку произошёл пожар.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По информации ведомства, возгоранием были охвачены легковоспламеняющиеся конструкции одноэтажного пятикомнатного дома с цокольным этажом. Огонь распространился на площадь 150 квадратных метров при общей площади здания в 200 квадратных метров.

Оставшаяся часть жилого дома была успешно защищена от огня.

Пожар был ликвидирован силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.