Президент Ильхам Алиев принял учредителя и председателя совета директоров компании ACWA Power Саудовской Аравии - ФОТО

2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял учредителя и председателя совета директоров компании ACWA Power Королевства Саудовская Аравия Мухаммада Абунайяна.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Королевством Саудовская Аравия во многих сферах, в том числе в области энергетики и возобновляемых источников энергии.

Было подчеркнуто, что нашей страной вместе с компанией ACWA Power реализованы успешные проекты. Было затронуто значение развития этой компанией проекта Хызы-Абшеронской ветровой электростанции, которая станет крупнейшей ветровой электростанцией в Кавказском регионе.

Было подчеркнуто, что компания ACWA Power выиграла тендер на реализацию в нашей стране проекта по опреснению морской воды, согласование с правительством условий договора находится в завершающей стадии. Состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к подписанию в короткие сроки итоговых контрактных документов и начала строительства завода по опреснению воды.

Гость поздравил с высоким уровнем проведения Международной выставки «Нефть и газ Каспия», а также Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергетика».

Мухаммад Абунайян отметил, что Президент Азербайджана и Король Саудовской Аравии показали большой пример лидерства в отношении происходящих в мире событий. Он выразил благодарность за поддержку главой государства инвестиций, вложенных Королевством Саудовская Аравия в нашу страну.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с будущим сотрудничеством.