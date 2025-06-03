Дороги, соединяющие магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с шестью селами Огуза, будут капитально отремонтированы

Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,5 миллиона манатов с целью капитального ремонта дорог, соединяющих магистраль Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки с селами Чалут, Моллалы, Емишанлы, Деймедере, Теркеш и Деймедаглы Огузского района.

Распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в объеме, указанном в этом распоряжении.