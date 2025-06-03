SOCAR усилил меры безопасности в связи с ухудшением погодных условий

Производственное объединение «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилило меры безопасности на производственных участках в связи с резким ухудшением погодных условий, нестабильной и ветреной погодой на территории страны.

Выполнение опасных работ было ограничено, приняты соответствующие меры по защите здоровья людей в рамках трудовых норм, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

Наряду с этим, на всех участках ведётся информирование, а текущая ситуация находится под контролем.

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