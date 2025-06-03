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Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

First News Media14:42 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю 20-летия подписания «Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В письме говорится:

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

Благодарю Вас за поздравительное послание, направленное мне по случаю 20-летия подписания «Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан». Я тоже, в свою очередь, передаю Вам самые искренние поздравления по случаю этой знаменательной годовщины.

Абсолютно согласен с Вами, что этот важный документ открыл новую страницу в истории азербайджано-казахстанских отношений и еще больше укрепил наше сотрудничество.

Этот исторический документ, наглядно отражающий стратегическую суть наших межгосударственных связей, создал благоприятную почву для развития активного политического диалога на всех уровнях, расширения плодотворного партнерства в экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Нынешний уровень наших отношений с братской страной и надежным стратегическим партнером – Казахстаном вызывает удовлетворение. Круг вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. В то же время заслуживает одобрения совместная деятельность наших стран по решению важных вопросов не только на двусторонней основе, но и на многостороннем уровне и их взаимная поддержка в международных организациях.

Верю, что традиционно дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Казахстаном, построенные на таких здоровых основах, как братство наших народов, общность историко-культурных корней и духовных ценностей, нашими совместными усилиями будут и впредь продолжать развиваться по восходящей линии и укрепляться в интересах двух народов.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений в Вашей ответственной и почетной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Казахстана».

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