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В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

First News Media20:00 - Сегодня
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – процветания и прогресса.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в письме.

***

Вице-президент, заместитель премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Рад сердечно поздравить Ваше превосходительство с Днем независимости Азербайджанской Республики и передать наилучшие пожелания.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, правительству Азербайджана и дружественному азербайджанскому народу – благополучия и прогресса.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении к Вашему превосходительству", - говорится в письме.

***

Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Рад передать Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – 28 Мая – Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, правительству и народу дружественной Азербайджанской Республики – прогресса и благополучия.

Прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении", - говорится в письме.

***

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Государства Катар и от себя лично передаю Вам и Вашему народу искренние приветствия и поздравления по случаю годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, народу Азербайджана – еще большего благосостояния и прогресса.

Также желаю продолжения укрепления тесных отношений между нашими странами в предстоящие годы.

С глубоким уважением", - говорится в письме.

***

Заместитель Эмира Государства Катар Шейх Абдалла бен Хамад Аль Тани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вам искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – 28 Мая – Дня независимости.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а Вашей братской стране и ее народу – еще большего прогресса и процветания.

С глубоким уважением", - говорится в письме.

***

Премьер-министр Государства Кувейт Ахмед Абдулла аль-Ахмед ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство господин Президент.

Рады передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю годовщины Дня независимости дружественной Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, выражаем удовлетворение крепкими дружественными отношениями, сложившимися между нашими странами и народами.

Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, Вашей дружественной стране – постоянного развития и процветания.

С наилучшими пожеланиями", - говорится в письме.

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