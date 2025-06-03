Карлайл Корбин: В системе ООН нет механизма для переоценки событий прошлого

Сегодня в системе ООН отсутствует какой-либо официальный механизм для переоценки событий, имевших место в прошлом.

Как передает Report, об этом заявил международный консультант по вопросам управления Карлайл Корбин, выступая на международной научной конференции «Имперское устройство: колониальные идеологии и реальности» в Баку.

Он отметил, что согласно Уставу ООН, колониализм является вопросом международного права.

«Период с 1947 по 1960 год был первым этапом деколонизации. Период с 1960 по 1990 год считается вторым этапом. Сегодня мы продолжаем бороться с колониализмом, и нужно понимать, что мы не сдадимся. Хочу отметить, что после 1960 года начался период ускорения деколонизации, и в этот период большинство территорий, страдающих от колониализма, находились в Карибском бассейне», - сказал он.

Докладчик считает, что сегодня в системе ООН нет какого-либо механизма для официальной переоценки событий прошлого. Поэтому колониализм и деколонизация полностью превращаются в политический процесс. «Это очень сложные с геополитической точки зрения и политически чувствительные вопросы как в прошлом, так и сегодня. Резолюции, принятые ООН с 2002 года по настоящее время, продолжают приниматься снова и снова, независимо от того, будут ли они реализованы или нет», - сказал Корбин.

По его словам, это выявляет одну из основных проблем процесса деколонизации - слабость механизма реализации. «Мы все еще находимся в эпохе колониальной «феминизации», а не в активной эпохе самоопределения. Колонизация - это глобальная проблема, а деколонизация - глобальный вопрос. Это один из основных столпов стратегии ООН, и его необходимо решить», - добавил докладчик.