Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета

Президент Ильхам Алиев подписал Закон о внесении изменений в Закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, утверждено «Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)».

Также утверждено «Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)».