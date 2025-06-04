Утверждено Положение о юбилейной медали к 20-летию Судебно-правового совета
Президент Ильхам Алиев подписал Закон о внесении изменений в Закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, утверждено «Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)».
Также утверждено «Описание юбилейной медали Азербайджанской Республики «20-летие Судебно-правового совета Азербайджанской Республики (2005-2025)».
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