Ильхам Алиев подписал Распоряжение о капремонте автодороги на севере страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты Губинского района.

Глава государства постановил в целях капитального ремонта автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты, соединяющей 12 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента АР, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в Распоряжении, Министерству экономики - предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета АР на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильных дорог, указанных в Распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из Распоряжения.