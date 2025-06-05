Президент утвердил поправки в закон «Об охране исторических и культурных памятников»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «Об охране исторических и культурных памятников».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Поправки предусматривают введение единых правил выдачи паспортов памятникам, включенным в государственный список охраняемых объектов.
Кабинету министров поручено в течение двух месяцев утвердить правила паспортизации недвижимых памятников и образец паспорта, а также проинформировать об этом Президента Азербайджана.
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