Президент утвердил поправки в закон «Об охране исторических и культурных памятников»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «Об охране исторических и культурных памятников».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Поправки предусматривают введение единых правил выдачи паспортов памятникам, включенным в государственный список охраняемых объектов.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев утвердить правила паспортизации недвижимых памятников и образец паспорта, а также проинформировать об этом Президента Азербайджана.