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Утвержден новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

First News Media16:36 - Сегодня
Утвержден новый порядок информирования должников, которым запрещено выезжать из страны

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнении», принятый Милли Меджлисом 16 мая.

Как сообщает Report, закон предусматривает изменение порядка информирования должников - физических лиц и руководителей исполнительных органов юридических лиц, которым ограничено право выезда из страны.

Согласно изменению, решение суда о временном ограничении права выезда за пределы страны немедленно передается из информационной системы «Электронный суд» в систему «Электронное исполнение». Оттуда информация оперативно поступает в межведомственную автоматизированную систему «Въезд-выезд и регистрация», где и применяется ограничение.

Об этом через «Электронное исполнение» уведомляются как должник (или руководитель), так и взыскатель, включая отправку SMS на зарегистрированный мобильный номер.

Когда основания для ограничения устраняются, соответствующая информация также немедленно вносится в «Электронное исполнение» и передается в систему «Въезд-выезд и регистрация», где ограничение аннулируется. После этого должник или руководитель, а также взыскатель получают уведомление, в том числе по SMS.

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