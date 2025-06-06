В Товузе 31-летний мужчина задержан по подозрению в жестоком убийстве матери
В Товузском районе 31-летний мужчина задержан по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.
Как сообщает Report, по данным полиции, Каинат Намазов (1994 г.р.) убил родную мать Севиндж Гасанову (1970 г.р.) и тяжело ранил сестру Алию (2000 г.р.). После он поджег отчий дом.
Также сообщается, что Каинат Намазов является душевнобольным. Он уже задержан сотрудниками полиции.
Пожарным МЧС удалось потушить пожар в краткие сроки. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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