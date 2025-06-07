Президент Азербайджана и премьер Пакистана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом состоялся 7 июня.

По сообщению пресс-службы азербайджанского лидера, Шахбаз Шариф поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с праздником Гурбан-байрам и пожелал прогресса и процветания стране.

В свою очередь и Президент Азербайджана поздравил премьера и народ Пакистана с этим праздником и пожелал пакистанскому народу счастья, развития и процветания.

Оба лидера отметили, что состоявшиеся несколько дней назад в Лачине двусторонние встречи, а также трехсторонние встречи в формате Азербайджан-Турция-Пакистан и прошедшие в ходе этих встреч обсуждения придали дополнительный импульс развитию отношений между странами.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в экономической, торговой, энергетической, промышленной, военной, научной, образовательной, туристической и других сферах.

Было затронуто значение саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится летом этого года в Ханкенди, и выражена надежда на то, что это мероприятие будет способствовать развитию отношений между государствами-членами.