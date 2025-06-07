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При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали пять человек - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:10 - 07 / 06 / 2025
При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали пять человек - ОБНОВЛЕНО

Пять человек, включая жену и дочь подозреваемого, госпитализировали после наезда автомобиля на толпу в городе Пассау на юге Германии.

Об этом сообщает местная газета Bild со ссылкой на полицию.

"В настоящее время у нас есть один человек с травмами средней степени тяжести и четверо с легкими травмами", - сказал изданию представитель полиции.

Отмечается, что автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя супруга водителя и их 5-летняя дочь.

Опросы свидетелей указывают на то, что возможной причиной наезда мог стать спор об опеке над ребенком.

20:25

Автомобиль въехал в группу людей в городе Пассау (федеральная земля Бавария) на юге Германии, полиция не исключает преднамеренный наезд.

Об этом сообщил портал Focus Online со ссылкой на местную полицию.

По его информации, автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина. Как пишет газета Bild, водитель задержан. Согласно первоначальным выводам правоохранителей, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя жена водителя и их 5-летняя дочь. Полиция устанавливает, действовал ли мужчина умышленно, пока это версия не исключена.

На данный момент нет информации о том, сколько именно человек пострадали.

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