В ФРГ предложили запретить соцсети для лиц младше 16 лет

Премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Даниэль Гюнтер выступил за введение запрета на использование социальных сетей, включая Facebook, Instagram а также TikTok для лиц младше 16 лет.

"Если социальные сети не контролируются должным образом, они подвергают детей воздействию вещей, которые прославляют насилие, демонстрируют сексуальное насилие и распространяют фейковые новости", - сказал Гюнтер в интервью газете Bild am Sonntag. "Как государство мы действительно пренебрегли своей защитной ролью в последние годы. Сейчас самое время инициировать смену парадигмы и сделать все возможное, чтобы дети до 16 лет могли расти в нашем обществе, действительно свободном от TikTok, свободном от социальных сетей вообще", - констатировал он.

Отвечая на вопрос, доступ к каким именно платформам Гюнтер считает необходимым запретить, он назвал Facebook, Instagram и TikTok. "Они очень распространены, и именно там нам нужно такого рода регулирование", - утверждал премьер земли Шлезвиг-Гольштейн.

Политик отметил, что среди молодежи растет число случаев проявления насилия. "В некоторых случаях 15-, 16-летние лица и моложе нападают на других с оружием. Мы сможем взять это под контроль, только если введем гораздо более строгие правила. Это не ограничение свободы, а совсем наоборот", - резюмировал Гюнтер.

Источник: ТАСС