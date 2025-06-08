В Астаре автомобиль сбил отца с сыном

В селе Кижябя Астаринского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода.

Как сообщает Report, автомобиль сбил жителя поселка Эрчиван Рахима Фаррухова, 1986 года рождения, и его малолетнего сына З.Ф., 2022 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу, ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, открытую рану головы.

По факту начато расследование.

