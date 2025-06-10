В Азербайджане отметят 130-летие Мустафы Топчубашова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении мероприятий по случаю 130-летия академика Мустафы Топчубашова.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В документе Национальной Академии наук Азербайджана совместно с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения академика Мустафы Топчибашева.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.