Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Государственного таможенного комитета - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Государственного таможенного комитета в Баку.

Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров проинформировал главу государства о созданных условиях.

Было отмечено, что в 18-этажном здании общей площадью 25 тысяч квадратных метров созданы все условия для плодотворной работы сотрудников структурных подразделений комитета.

В проектно-монтажных работах нового административного здания Государственного таможенного комитета были максимально использованы новейшие технологии. Все проектировщики, инженеры и строители являются гражданами Азербайджана и выпускниками университетов страны.

На электронной карте в расположенном в здании Целевом центре можно отслеживать передвижение грузовых транспортных средств по стране. Одновременно осуществляются таможенный контроль за судами в Каспийском море и видеонаблюдение за таможенными постами в режиме реального времени. В здании создана система управления рисками на основе искусственного интеллекта и информационно-технологическая инфраструктура. Здесь также размещено специальное оборудование для разведки и предотвращения киберугроз. В целом в новом здании широко применены информационно-коммуникационные технологии. Эти системы предусмотрены для расширения предоставляемых услуг.

На 5 этаже здания разбит висячий сад площадью 1200 квадратных метров, где высажены различные виды деревьев и декоративные кусты. На открытой территории площадью 500 квадратных метров создан уголок для отдыха и прогулок сотрудников, построено кафе.

Помимо кабинетов сотрудников таможенной службы в здании также имеются конференц-зал на 500 человек, 17 комнат для заседаний, тир, спортивные площадки, столовая, кафе.

Глава государства посмотрел музей, в котором хранятся представляющие историческую и культурную ценность предметы, конфискованные таможенными органами в различное время. Здесь представлены экспонаты, охватывающие историю стран мира от первого тысячелетия до нашей эры до 1950-х годов ХХ века.

Отметим, что, принимая во внимание значимую роль нашей страны, расположенной на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, в упрощении и ускорении международной торговли за счет реализованных в последние годы широкомасштабных проектов, предпринимаются важные шаги по организации таможенной работы на современном уровне, повышению уровня услуг в этой сфере. Благодаря реализуемым под руководством Президента Азербайджана реформам, направленным на развитие таможенной системы, в таможенной службе нашей страны теперь применяются самые современные технологии, передовой опыт, научно обоснованные проекты, цифровые решения. Внедренные передовые технологические решения создали дополнительные возможности для упрощения и ускорения таможенных операций, более надежного обеспечения экономической безопасности, а также повышения прозрачности, укрепления сотрудничества между таможенными органами и бизнесом на основе взаимного доверия, улучшения качества услуг.