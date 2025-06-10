Президент Азербайджана утвердил соглашение о безвизе с Китаем

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимном освобождении от виз для граждан Азербайджана и Китая.

Глава государства подписал соответствующий закон, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

«Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визового требования владельцев общегражданских паспортов» было подписано 23 апреля 2025 года в Пекине.