Ильхам Алиев поздравил Кароля Навроцкого с избранием на пост Президента Польши
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Каролю Навроцкому по случаю его избрания на пост Президента Польши.
Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.
«Связи дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Польшей имеют добрую традицию. Верю, что в соответствии с интересами наших народов мы приложим совместные усилия на пути укрепления наших двусторонних отношений и расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес», - подчеркивается в письме.
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