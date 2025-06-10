Президент Ильхам Алиев поздравил португальского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего португальского коллегу Марселу Ребелу де Соузу по случаю национального праздника этой страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Португальской Республики.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Португалией в русле дружбы, продолжения взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Португалии – постоянного благополучия».