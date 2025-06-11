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На капремонт автодороги, соединяющей 13 населенных пунктов, выделено 1,5 млн манатов

First News Media13:38 - Сегодня
На капремонт автодороги, соединяющей 13 населенных пунктов, выделено 1,5 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (28 км)-Кохне Хачмаз-Хасполадоба-Гянджали-Бебели-Азизли-Ахмедоба-Мушвиг-Мюшкюр-Гаджигазма-Гаджиахмедоба-Шарифоба-Гараджалли-Хазарли Хачмазского района».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (28 км)-Кохне Хачмаз-Хасполадоба-Гянджали-Бебели-Азизли-Ахмедоба-Мушвиг-Мюшкюр-Гаджигазма-Гаджиахмедоба-Шарифоба-Гараджалли-Хазарли, соединяющей 13 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из госбюджета Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона манатов.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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