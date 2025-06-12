 Ильхам Алиев направил письмо участникам 2-го заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и соцполитики ОТГ | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев направил письмо участникам 2-го заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и соцполитики ОТГ

First News Media13:26 - Сегодня
Ильхам Алиев направил письмо участникам 2-го заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и соцполитики ОТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо участникам проходящего в Баку 2-го заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальной политики Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники заседания!

Приветствую вас по случаю начала работы в городе Баку второго заседания министров и руководителей ведомств, ответственных за вопросы семьи и социальную политику, Организации тюркских государств на тему «Роль женщин в современном обществе: устойчивое развитие и традиционные ценности», выражаю каждому из вас наилучшие пожелания.

В жизни тюркских народов, связанных общими богатыми историко-культурными корнями, семья всегда была стержнем социального порядка. На протяжении всего нашего славного прошлого женщины были духовной опорой семьи, считали защиту Родины своим священным долгом, завоевывая высокие социальные позиции, вносили вклад в прогресс общества. Им принадлежат исключительные заслуги в сохранении нашей общей сокровищницы нравственных ценностей.

В нынешнюю эпоху глобальных вызовов углубление связей в области семейных вопросов и социальной политики в масштабе Организации тюркских государств имеет большое значение с точки зрения защиты и укрепления в наших странах института семьи, открывает новые возможности на пути к устойчивому развитию и инклюзивности, гармонирующими с традиционными ценностями.

Азербайджанское государство проводит последовательную политику, направленную на обеспечение прав женщин и расширение их роли в обществе. Благодаря своему научно-культурному потенциалу женщины в нашей стране активно участвуют в общественно-политических процессах, достойно представлены в государственных структурах.

Уверен, что насыщенный и продуктивный обмен мнениями во время заседания по самым актуальным вопросам создаст благоприятную почву для определения совместных целей и подготовки важных платформ».

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