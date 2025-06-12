Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об увеличении размеров социальных пособий, президентских пенсий и стипендий за почетные звания и, в связи с этим, внесении изменений в некоторые указы и Распоряжение Президента АР.

В соответствии с Указом главы государства, в Азербайджане увеличивается размер персональной пенсии Президента АР.

Размер персональной пенсии Президента с 1 июля 2025 года составит 1700 манатов.

С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.