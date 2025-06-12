В Азербайджане увеличен размер пособия на погребение

С 1 июля пособие на погребение составит 600 манатов.

Как сообщает 1news.az, это отражено в Указе Президента Азербайджана Ильхама Алиева об увеличении размеров социальных пособий, президентских пенсий и стипендий за почетные звания, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики в связи с этим.

Согласно указу, с 1 июля 2025 года устанавливается социальное пособие на погребение в размере 600 манатов.