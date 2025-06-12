Ильхам Алиев выразил соболезнования Киру Стармеру в связи с крушением самолета в Индии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования премьер-министру Великобритании Киру Стармеру в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы в Индии.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы глубоко опечалены известием о гибели большого количества людей, включая граждан Великобритании, в результате крушения пассажирского самолета Air India недалеко от города Ахмадабад в Индии.

В этот тяжелый момент я разделяю Вашу скорбь и от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших самые глубокие соболезнования в связи с этой трагедией», - говорится в послании.