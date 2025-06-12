Президент Азербайджана поздравил Владимира Путина
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту России Владимиру Путину по случаю государственного праздника – Дня России.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В письме говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника – Дня России.
Народы Азербайджана и России испокон веков связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Сегодня эти добрые традиции создают надежный фундамент для всестороннего развития наших межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру вопросов.
Убежден, что в интересах наших дружественных народов и стран мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления азербайджано-российских отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России – благополучия и процветания».