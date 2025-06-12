Ильхам Алиев поздравил Президента Филиппин с национальным праздником

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркосу.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Филиппины.

Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Филиппинами как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания».