Ильхам Алиев поздравил Президента Филиппин с национальным праздником
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Республики Филиппины Фердинанду Ромуальдесу Маркосу.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Республики Филиппины.
Верю, что в интересах наших народов отношения между Азербайджаном и Филиппинами как на двусторонней, так и на многосторонней основе будут и впредь развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Филиппин – благополучия и процветания».
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